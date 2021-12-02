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Новости 19:19

В Ленобласти изменили правила посещения кинотеатров, фитнес-клубов и дискотек

фото ЗакС политика В Ленобласти изменили правила посещения кинотеатров, фитнес-клубов и дискотек

Правительство Ленинградской области утвердило изменения, внесенные в главное "противоэпидемическое" постановление, в котором детально прописаны все связанные с коронавирусом ограничения. Легкие послабления, в частности, коснулись таких публичных мест, как бани, бассейны, фитнес-центры, зубные клиники, кинотеатры: при наличии у них паспорта коллективного иммунитета посетителем не нужно будет предъявлять QR-коды при входе. 

Дискотекам и ночным клубам после перерыва вновь разрешили работать, правда, не в ночное время, а с 6 до 23 часов при обязательном предъявлении QR-кода.

Паспорта коллективного иммунитета в области теперь будут выдавать только тем медицинским учреждениям, школам, а также учреждениям соцзащиты, где 95% сотрудников прививалось от коронавируса или переносило инфекцию не болееее полугода назад.

Наконец, на территории региона снова можно проводить публичные собрания при наличии у участников документов, подтверждающих иммунитет к инфекции. Правда, собрания численностью более 50 человек потребуется согласовывать с Роспотребнадзором.


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