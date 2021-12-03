Томский журналист стал фигурантом уголовного дела о создании экстремистского сообщества

Томский журналист RusNews Игорь Кузнецов стал фигурантом уголовного дела по статье о создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК), сообщается в телеграм-канале "Правозащита".

Отмечается, что дело было инициировано управлением ФСБ по Москве и области, подробности разбирательства устанавливаются.

Кузнецова является фигурантом ещё одного дела - о призывах к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК), которое было возбуждено в отношении автора телегам-канала "Что-Делать!" и "иных лиц".

16 сентября в квартире журналиста был проведён обыск, позднее суд в Томске отправил его в СИЗО.

Авторы телеграм-канала "Что-Делать!" призывали граждан выходить на акции протеста против действующей власти. По сведениям "ОВД-Инфо"*, в процессе фигурируют 11 человек из разных городов России. Большая часть из них находятся под стражей.

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