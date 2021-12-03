ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:26

Томский журналист стал фигурантом уголовного дела о создании экстремистского сообщества

фото ЗакС политика Томский журналист стал фигурантом уголовного дела о создании экстремистского сообщества

Томский журналист RusNews Игорь Кузнецов стал фигурантом уголовного дела по статье о создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК), сообщается в телеграм-канале "Правозащита".

Отмечается, что дело было инициировано управлением ФСБ по Москве и области, подробности разбирательства устанавливаются.

Кузнецова является фигурантом ещё одного дела - о призывах к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК), которое было возбуждено в отношении автора телегам-канала "Что-Делать!" и "иных лиц".

16 сентября в квартире журналиста был проведён обыск, позднее суд в Томске отправил его в СИЗО.

Авторы телеграм-канала "Что-Делать!" призывали граждан выходить на акции протеста против действующей власти. По сведениям "ОВД-Инфо"*, в процессе фигурируют 11 человек из разных городов России. Большая часть из них находятся под стражей.

*Минюст внёс проект в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама