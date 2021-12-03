Архангельские чиновники потратят 3 млн рублей на фуршеты и 740 тысяч рублей на открытки

Архангельские чиновники намерены потратить 3 млн рублей на праздничные банкеты и дополнительно 740 тысяч рублей – на открытки с золотой каймой и иную полиграфическую продукцию: на соответствующие тендеры, размещённые на портале госзаказа, обратило внимание издание "Страж Севера".

Журналисты обратили внимание, что заявители чётко прописали в подряде необходимые им позиции меню: канапе со слабосолёной сёмгой, домашней бужениной, сырокопчёной говядиной, сыровяленой говядиной и цыплёнком; мини-буше с муссом из лосося, сырным, куриным муссом, северными грибами.

На горячее чиновники предпочитают сёмгу под сливочным соусом, жареного палтуса, тушёную треску с овощами и грибами, запечённую свинину.

Десерт должен изобиловать пирогами из черники и брусники, на столе должна присутствовать сливочная панна-котта с шоколадом и мятой и творожное бланманже.

Отдельное требование прописано к посуде – она должна быть "представительского класса".

Во второй заявке указана необходимая чиновникам полиграфическая продукция. Это визитки, бланки, папки из "дизайнерского картона"; открытки "С праздником!" от имени губернатора Архангельской области. Тиснение продукции должно быть выполнено из золотой и серебряной фольги.

"В условиях дефицита бюджета и высокого государственного долга Архангельской области, провала программы расселения аварийного жилья и отсутствия серьёзных продвижений в части решения других социальных проблем такие траты выглядят пиром во время чумы", – делится мнением "Страж Севера".