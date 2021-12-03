Кремль: Данные российских чиновников из "Архива Пандоры" проверить невозможно

Управление по вопросам противодействия коррупции администрации президента РФ не нашло оснований для изучения данных, представленных в международном журналистском расследовании "Архив Пандоры". Соответствующий ответ из АП получила "Новая газета".

"Архив Пандоры" представляет собой неструктурированный набор отрывочных данных, фактически анонимного характера, которые в соответствии с законодательством невозможно использовать для выявления, проверки или подтверждения каких либо значимых обстоятельств", — отчитались в Кремле.

В частности, в запросе упоминались депутаты Государственной думы Виктор Аникеев, Отари Аршба, Владислав Резник, Андрей Скотч и Алексей Чепа, а также действующий сенатор Олег Ткач и другие его ныне уже экс-коллеги по Совфеду. Имена парламентариев и их родных фигурировали в расследовании "Архив Пандоры".

В своём ответе АП также указывает, что в опубликованных данных не отображены сведения об иностранных счетах и вкладах российских чиновников, владельцами которых они оставались после 7 августа 2013 года — тогда в РФ был принят закон, запрещающий госслужащим иметь заграничные счета.

Напомним, Pandora Papers ("Архив Пандоры") — это расследование международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) об утечке данных владельцев около 30 тысяч офшорных компаний. Журналистам передали более 11 млн документов, включающих переписку сотрудников офшорных регистраторов, информацию о сделках и счетах в банках Швейцарии, Кипра, Панамы, Британских Виргинских островов и других стран. Издание "Важные истории"** нашло в "Архиве Пандоры" знакомую Владимира Путина Светлану Кривоногих, генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста и родственников главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

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