Муниципал
ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 3 декабря, 11:21

В законе Петербурга пропишут необходимость вывешивать флаг и герб города в муниципалитетах

фото ЗакС политика В законе Петербурга пропишут необходимость вывешивать флаг и герб города в муниципалитетах

Законодательное собрание Петербурга обсудит законопроект, согласно которому в помещениях, где заседают муниципальные советы, и в кабинетах глав муниципалитетов должны присутствовать флаг и герб региона. Документ 3 декабря предварительно одобрил комитет по законодательству ЗакСа.

По словам председателя комитета Всеволода Беликова, порядок использования государственных символов регулируется на федеральном уровне. Согласно действующим общероссийским нормам, муниципалы должны вывешивать флаг и герб своего региона в залах заседания и рабочих кабинетах. Однако в законе "О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования" это не прописано.

Согласно этому документу, герб и флаг обязательно должны присутствовать в залах заседания Законодательного собрания, правительства региона, мировых судей, а также рабочих кабинетах губернатора, спикера ЗакСа, руководителей органов исполнительной власти, председателя Горизбиркома, Контрольно-счетной палаты и т. д. Муниципалов в перечне нет.

Комитет единогласно одобрил предложенную инициативу.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама