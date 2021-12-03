В законе Петербурга пропишут необходимость вывешивать флаг и герб города в муниципалитетах

Законодательное собрание Петербурга обсудит законопроект, согласно которому в помещениях, где заседают муниципальные советы, и в кабинетах глав муниципалитетов должны присутствовать флаг и герб региона. Документ 3 декабря предварительно одобрил комитет по законодательству ЗакСа.

По словам председателя комитета Всеволода Беликова, порядок использования государственных символов регулируется на федеральном уровне. Согласно действующим общероссийским нормам, муниципалы должны вывешивать флаг и герб своего региона в залах заседания и рабочих кабинетах. Однако в законе "О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования" это не прописано.

Согласно этому документу, герб и флаг обязательно должны присутствовать в залах заседания Законодательного собрания, правительства региона, мировых судей, а также рабочих кабинетах губернатора, спикера ЗакСа, руководителей органов исполнительной власти, председателя Горизбиркома, Контрольно-счетной палаты и т. д. Муниципалов в перечне нет.

Комитет единогласно одобрил предложенную инициативу.