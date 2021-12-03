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Новости 11:40

Силовики пришли с обыском к ростовскому журналисту, заподозрив, что у него может скрываться другой журналист

фото ЗакС политика Силовики пришли с обыском к ростовскому журналисту, заподозрив, что у него может скрываться другой журналист

Ростовские правоохранители нагрянули с обыском к местному журналисту Игорю Хорошилову: силовики заподозрили, что у него дома может находиться другой журналист, Сергей Резник, ранее объявленный в федеральный розыск из-за дела об "оправдании нацизма", делится "ОВД-Инфо"*. Связи с Хорошиловым нет.

В постановлении, которое предъявили журналисту, сообщается, что он проходит свидетелем по делу Резника: следствие полагает, что последний якобы "поддерживает с ним общение с помощью различных программ обмена сообщениями". Данное обстоятельство уверило суд в том, что Резник якобы может скрываться у Хорошилова, поэтому он санкционировал обыск. Резник, уточним, ранее эмигрировал из РФ.

В отношении самого Хорошилова возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков (228 УК), он находится под подпиской о невыезде. Журналист уверен в сфабрикованности производства.

*Минюст внёс проект в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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