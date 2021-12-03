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Новости 11:55

Вакцина для подростков "Спутник М" может приехать в Петербург в начале 2022 года

фото ЗакС политика Вакцина для подростков "Спутник М" может приехать в Петербург в начале 2022 года

Первая партия разработанной специально для несовершеннолетних вакцины "Спутник М" может поступить в Петербург уже в начале 2022 года, пишет "Фонтанка", ссылаясь на информацию, поступившую от комитета по здравоохранению. Точные сроки поставок при этом пока не определены.

Курирующий в Смольном проект "Вакцинация" Дмитрий Ченцов в разговоре с изданием заявил, что не может конкретизировать дату привоза "детской" вакцины. "Ни объёмов, ни сроков не известно никому", — заключил чиновник.

Согласно подсчётам Петростата, в Северной столице живёт около 240 тысяч подростков от 12 до 17 лет. Всего в городе на Неве зарегистрировано порядка миллиона детей, добавили в комздраве.

Недавно в правительстве Ленобласти известили, что рассчитывают получить первую поставку "Спутника М" к концу декабря.

"Спутник М" разработан Центром им. Гамалеи, двухкомпонентный препарат подходит для вакцинации детей 12-17 лет.


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