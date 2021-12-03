Вход в Эрмитаж будет бесплатным 7 декабря в честь Дня святой Екатерины

Вход в Эрмитаж 7 декабря будет бесплатным в честь Дня святой Екатерины, сообщили представители музея в телеграм-канале.

Эрмитаж ежегодно празднует этот день: в честь святой Екатерины при крещении была названа императрица Екатерина Великая, урожденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская. Эрмитаж был основан в годы ее правления, императрица считается покровительницей музея.

В этот день, 7 декабря, петербуржцы и гости города смогут бесплатно пройти в главный музейный комплекс Эрмитажа, в Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода. Желающим нужно оформить входной билет на сайте Эрмитажа.

фото: pixabay.com