Приход Деда Мороза на дом обойдётся петербургским семьям в среднем в 4 тысячи рублей

В Петербурге вызов Деда Мороза на дом в гости к ребёнку на Новый год в среднем стоит 4000 рублей. У "волшебного гостя" появилась и новая услуга — поздравление по видеосвязи, информирует пресс-служба "Авито".

Кроме приобретения ёлок и украшений, петербургские родители задумались о поиске новогодних аниматоров. В период с 3 по 17 ноября спрос на Дедов Морозов и Снегурочек в городе на Неве увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новогодние песни, хороводы вокруг ёлки и фокусы Деды Морозы оценивают в среднем в 1000 рублей. В компании со Снегурочкой цена кратно возрастает до 2500 рублей.

При этом цены стремительно взлетают вверх с приближением 31 декабря: после 20 числа приход Деда Мороза обойдётся родителям в не менее чем 4000 рублей, а в саму новогоднюю ночь — от 10 000 рублей.

Услуги на поздравления детей онлайн начинаются от 1000 рублей.