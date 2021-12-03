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Новости 13:17

Гендиректор "ВКонтакте" Добродеев подал в отставку

фото ЗакС политика Гендиректор "ВКонтакте" Добродеев подал в отставку

Генеральный директор социальной сети "ВКонтакте" Борис Добродеев написал заявление об отставке, информирует РИА "Новости".

Уходу Добродеева предшествовало перераспределение долей собственников в компании: "Газпромбанк" передал "Газпром медиа холдингу" свою долю в VK (45% в "МФ Технологии", контролирующей компанию).

Ещё неделей ранее Сбер продал "Газпромбанку" свою долю в 36%, в том числе 9% холдинга USM. Другие 45% акций у бывшей Mail.ru Group приобретает "Согаз" и 10% остается у "Ростеха".

В разговоре с "Коммерсантом" представитель "Газпром медиа" заявил, что после оформления сделки VK по-прежнему будет "сохранять статус независимой компании и развивать собственную цифровую экосистему".


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