Гендиректор "ВКонтакте" Добродеев подал в отставку

Генеральный директор социальной сети "ВКонтакте" Борис Добродеев написал заявление об отставке, информирует РИА "Новости".

Уходу Добродеева предшествовало перераспределение долей собственников в компании: "Газпромбанк" передал "Газпром медиа холдингу" свою долю в VK (45% в "МФ Технологии", контролирующей компанию).

Ещё неделей ранее Сбер продал "Газпромбанку" свою долю в 36%, в том числе 9% холдинга USM. Другие 45% акций у бывшей Mail.ru Group приобретает "Согаз" и 10% остается у "Ростеха".

В разговоре с "Коммерсантом" представитель "Газпром медиа" заявил, что после оформления сделки VK по-прежнему будет "сохранять статус независимой компании и развивать собственную цифровую экосистему".