ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:30

Фанаты "Зенита" и "Ростова" уйдут с трибун во время матча в Петербурге из-за задержаний болельщиков ЦСКА

фото ЗакС политика Фанаты "Зенита" и "Ростова" уйдут с трибун во время матча в Петербурге из-за задержаний болельщиков ЦСКА

Фанаты футбольных клубов "Зенит" и "Ростов" покинут трибуны во время матча 3 декабря в знак солидарности с болельщиками ЦСКА, об этом фанатские движения объявили в соцсетях.

Таким образом они привлекают внимание к ситуации с массовыми задержаниями фанатов ЦСКА после матча с "Зенитом" 28 ноября. Тогда полицейские перекрыли выход целому сектору и задержали более 400 человек из-за использования пиротехники на трибунах.

В знак солидарности болельщики "Зенита" уйдут на 60-й минуте матча с "Ростовом". Ростовские фанаты покинут трибуны в 19 минут 30 секунд со старта — это год основания команды.

Акцию намерены поддержать и фанаты других клубов. С трибун уйдут болельщики ЦСКА, "Спартака", "Крыльев Советов", "Локоматива", "Рубина".

В декабре 2019 года фанаты "Зенита" таким же способом выступили в знак солидарности с болельщиками "Спартака", которых массово задерживали, вменяя им мелкое хулиганство — якобы из-за того, что они ругались матом. Задержания произошли на фоне конфликта болельщиков "Спартака" с футболистом Артемом Дзюбой. Фанаты резко отрицательно отнеслись к его переходу в "Зенит" и на матчах регулярно скандировали оскорбительные и нецензурные кричалки о нем. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама