Фанаты "Зенита" и "Ростова" уйдут с трибун во время матча в Петербурге из-за задержаний болельщиков ЦСКА

Фанаты футбольных клубов "Зенит" и "Ростов" покинут трибуны во время матча 3 декабря в знак солидарности с болельщиками ЦСКА, об этом фанатские движения объявили в соцсетях.

Таким образом они привлекают внимание к ситуации с массовыми задержаниями фанатов ЦСКА после матча с "Зенитом" 28 ноября. Тогда полицейские перекрыли выход целому сектору и задержали более 400 человек из-за использования пиротехники на трибунах.

В знак солидарности болельщики "Зенита" уйдут на 60-й минуте матча с "Ростовом". Ростовские фанаты покинут трибуны в 19 минут 30 секунд со старта — это год основания команды.

Акцию намерены поддержать и фанаты других клубов. С трибун уйдут болельщики ЦСКА, "Спартака", "Крыльев Советов", "Локоматива", "Рубина".

В декабре 2019 года фанаты "Зенита" таким же способом выступили в знак солидарности с болельщиками "Спартака", которых массово задерживали, вменяя им мелкое хулиганство — якобы из-за того, что они ругались матом. Задержания произошли на фоне конфликта болельщиков "Спартака" с футболистом Артемом Дзюбой. Фанаты резко отрицательно отнеслись к его переходу в "Зенит" и на матчах регулярно скандировали оскорбительные и нецензурные кричалки о нем.