В Москве установят памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала инициативу по установке памятника главе МЧС Евгению Зиничеву в Москве, передает РИА "Новости" со ссылкой на главу комиссии Игоря Воскресенского.

Члены комиссии одобрили установку памятника на Кременчугской улице. В МЧС до этого сообщалось, что образ Зиничева увековечат в районе станции метро "Давыдково".

Зиничев погиб в возрасте 55 лет 8 сентября. По официальной версии, он разбился на межведомственных учениях в районе Норильска, пытаясь спасти поскользнувшегося режиссера Александра Мельника. Он был министром с 2018 года.