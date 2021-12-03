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Выборы 2021

Новости 16:19

ЦИК нашла два случая многократного голосования на прошедших в сентябре выборах

фото ЗакС политика ЦИК нашла два случая многократного голосования на прошедших в сентябре выборах

Член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин на заседании избиркома 3 декабря рассказал об итогах проверки многократного голосования на выборах в сентябре 2021 года. Лопатин сообщил, что всего проверили 5 143 участковые избирательные комиссии и 3 594 избирателей. Эти люди написали заявления на голосование не по месту регистрации, но затем участие в выборах приняли на своем "родном" участке, пояснил Лопатин.

По его словам, рабочая группа установила два случая двойного голосования. Один уже известный пример подтвердился - с проживаюшей в Израиле россиянкой, рассказал член ЦИК.

Еще одно двойное голосование произошло в городе Кунгур Пермского края, сообщил Лопатин. Он уточнил, что мужчина "открепился" и проголосовал только по выборам в Государственную думу - голосовать по региональным выборам ему не позволили.

- У него поменялись обстоятельства. Он вернулся на свой участок по месту жительства, показал свой паспорт, и председатель участковой комиссии, не удостоверившись в том, что человек уже голосовал на другом избирательном участке, выдал полный комплекст бюллетеней, в том числе по выборам депутатов Государственной думы, - сказал Лопатин.

Он добавил, что злой умысел у этого избирателя не усматривается, но избирком попросил правоохранительные органы провести дополнительную проверку. Гражданку Израиля еще ранее объявили в федеральный розыск, сказал член ЦИК. По его словам, новые обстоятельства, раскрытые проверкой, добавили к делу. 

Напомним, 17-19 сентября прошли выборы депутатов Государственной думы. Также в эти дни проходили разные уровни региональных выборов. В частности, петербуржцы голосовали за новый состав Законодательного собрания города. 

София Саттарова


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