Путин поручил правительству разработать план по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса

Президент Владимир Путин поручил кабмину разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон" до 7 декабря, поручение опубликовано на сайте Кремля.

К этому времени правительство должно разработать план действий для предотвращения распространения "омикрона" в России, обратив особое внимание на несколько вещей. В том числе - на повышение эффективности тестов на коронавирус и вакцин, дополнительные меры "по формированию условий, обеспечивающих создание барьеров", включая своевременную медицинскую помощь, наблюдение за ситуацией в потенциальных очагах инфекции, оснащение медучреждений нужным запасом изделий, лекарств, кислорода.

Также Путин рекомендовал руководителям субъектов России утвердить региональные планы действий в согласовании с Минздравом и Роспотребнадзором. Сделать это поручено к 15 декабря.

Роспотребнадзор сообщает, что пока случаев заражения "омикроном" в России не выявлено.