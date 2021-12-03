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Новости 16:18

Путин поручил правительству разработать план по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса

фото ЗакС политика Путин поручил правительству разработать план по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса

Президент Владимир Путин поручил кабмину разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон" до 7 декабря, поручение опубликовано на сайте Кремля.

К этому времени правительство должно разработать план действий для предотвращения распространения "омикрона" в России, обратив особое внимание на несколько вещей. В том числе - на повышение эффективности тестов на коронавирус и вакцин, дополнительные меры "по формированию условий, обеспечивающих создание барьеров", включая своевременную медицинскую помощь, наблюдение за ситуацией в потенциальных очагах инфекции, оснащение медучреждений нужным запасом изделий, лекарств, кислорода. 

Также Путин рекомендовал руководителям субъектов России утвердить региональные планы действий в согласовании с Минздравом и Роспотребнадзором. Сделать это поручено к 15 декабря.

Роспотребнадзор сообщает, что пока случаев заражения "омикроном" в России не выявлено.


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