Нарциссизм за бюджетный счет

Глава поселка Лисий Нос, единоросс Вадим Грудников впервые в жизни написал книгу. Ее несколько месяцев бесплатно раздавали жителям муниципалитета. В книге рассказывается, как похорошел Лисий Нос при действующей власти. На 120 страницах размещено более полусотни фотографий самого Грудникова. Выпустили это произведение за счет бюджета в рамках программы по военно-патриотическому воспитанию.

Книга "Самоуправление в поселке Лисий Нос. Современный муниципалитет: Перезагрузка" - нечто среднее между депутатским отчетом, деловой презентацией и личным фотоальбомом. Из нее можно узнать о прорыве, который муниципалитет совершил за последние 7 лет. С тех пор, как им начал руководить Вадим Грудников.

Первое, что видит читатель, открыв книгу, - фотография главы поселка на фоне диджитал-коллажа.

Далее - эпиграф. Это цитата из статьи Владимира Путина за 2012 год: "Двигателем роста должна быть и будет именно инициатива граждан. Мы заведомо проиграем, если будем рассчитывать только на решения чиновников и ограниченный круг крупных инвесторов и госкомпаний. Мы заведомо проиграем, если будем опираться на пассивную позицию населения".

Грудников и его команда дважды - в 2014 и 2019 годах - побеждали на выборах в Лисьем Носу, поселке городского типа на берегу Финского залива в границах Приморского района Петербурга. Оба раза за подведением итогов голосования следовали стихийные акции протеста. В 2019-м недовольство спровоцировали сразу несколько пересчетов голосов, в результате которых единороссы сохранили большинство в совете. Посельчане в ответ на это вышли на площадь, подготовили петицию на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой и иски об оспаривании результатов выборов. Приморский районный суд отклонил все заявления, решив, что всё прошло честно.

Это новейшая история поселка. О более древней можно прочитать в начале книги Грудникова. Глава "История самоуправления в Лисьем Носу" рассказывает о первых ростках местной власти: дореволюционном Обществе благоустройства, большевистском Сельском совете рабочих и крестьянских депутатов, послевоенном Поселковом совете.

Историческая часть явно написана под влиянием книги "Лисий Нос. Исторический очерк". Ее выпустили при поддержке местного совета в 2001 году. Отдельные фрагменты текста совпадают почти дословно. Вот только один пример подобного заимствования.

"Членами Общества могли быть лица, владеющие недвижимостью или арендующие земельные участки или дома на территории поселка и сделавшие денежный взнос в кассу Общества на его организацию и благоустройство. Владелец имения граф А.В.Стенбок-Фермор и его супруга графиня О.П.Стенбок-Фермор были избраны почетными членами Общества". из книги "Лисий Нос. Исторический очерк"

"Быть членами Общества имели право владельцы и арендаторы земли и недвижимости, совершившие денежный взнос в кассу Общества на обеспечение его деятельности и благоустройства поселка. Владелец имения граф А.В.Стенбок-Фермор и его супруга были избраны почетными членами Общества". из книги "Самоуправления в поселке Лисий Нос".

Автор указал книгу "Лисий Нос. Исторический очерк" в списке использованной литературы. Но обработка найденной информации, очевидно, была минимальной. Всего в списке 20 источников. В том числе две краеведческие книги, а также статья Владимира Путина, Конституция, официальный сайт и группа Лисьего Носа "ВКонтакте"(указаны как два разных источника), Устав муниципалитета, Бюджетный кодекс, семь законов, пара аналитических исследований, сайт Петростата и документы из музея местной школы.

Узнав об истории Лисьего Носа, читатель переносится в 2014 год. Грудников описывает печальную обстановку, сложившуюся на момент его прихода к власти. Народ недоволен ремонтом дорог и отсутствием канализации, исполняемость бюджета низкая, газета скучная, праздников мало, а муниципальных служащих, наоборот, слишком много. Те, кто дочитают до 35-й страницы, увидят фотографию человека, который всё это исправил. Со снимка улыбается действующий муниципальный глава, в руках он держит благодарственную бумагу от еще врио губернатора Александра Беглова. Если грамоту сложно разглядеть, можно просто перелистнуть страницу. На следующем развороте фото документа напечатано крупно.

Книга Грудникова вообще богато проиллюстрирована. В основном фотографиями с участием ее автора. На 120 страницах смогли разместить 52 снимка, на которых он присутствует. Глава поселка запечатлен со всех возможных ракурсов. Где-то он один, но чаще с жителями, общественниками, депутатами ЗакСа или Госдумы. На одной фотографии объявляет выступление певицы Татьяны Булановой, на другой сам поет под гитару для земляков, на третьей провожает в армию призывника, сразу на нескольких участвует в субботниках.

Рядом с фото - графики и таблицы, свидетельствующие, что муниципалитет в последние семь лет развивался. Выросли расходы на содержание дорог, а исполняемость бюджета стала лучшей среди всех поселковых муниципалитетов. В одной из таких таблиц Грудников отчитался о снижении численности муниципальных служащих поселка с 20 в 2014 году до девяти в 2020-м, что позволило оптимизировать расходы на самосодержание. Однако в числе важных достижений последних лет автор отметил создание в 2015 году информационной службы поселка. Ей поручили провести ребрендинг муниципальной газеты "Вести Лисьего Носа" и вывести на новый уровень инфоподдержку местных властей на сайте и в соцсетях.

Именно недостаточными успехами на информационном фронте Грудников объясняет протестные настроения и результаты выборов 2019 года. Более четверти жителей поселка узнает новости о муниципалитете не из официальных сообществ и не от депутатов, а с помощью "сарафанного радио", сетует глава.

"То есть 25,1% опрошенных, более четверти жителей муниципального образования, по данным на середину 2019 года, продолжали доверять слухам и "сарафанному радио", что, как следствие, стало одной из причин обновления на ⅔ состава депутатского корпуса на выборах шестого созыва муниципального совета муниципального образования Лисий Нос. Но это уже другая история", - пишет глава МО.

О книге Грудникова в соцсетях поселка тоже рассказывали немало. В группе "Лисий Нос каждый день", которая хоть и не относится к официальным СМИ муниципалитета, но всегда демонстрирует лояльность главе, публиковали анонсы и отчеты с презентаций автора. Позже там же рассказывали, как и когда можно получить книгу в местной администрации. Выдавали бесплатно, но только людям, зарегистрированным в Лисьем Носу. К сожалению, в подобных сообществах не было никакой информации об обстоятельствах издания работы Грудникова.

Труд о достижениях муниципального главы и его коллег напечатали на деньги налогоплательщиков. На сайте Госзакупок можно найти аукцион на оказание услуг по изготовлению книг. В техническом задании говорится, что речь идет о трех работах. Две посвящены фронтовикам, третья - "о самоуправлении в Лисьем Носу". Тираж каждой - по 500 экземпляров. Тендер выиграла компания "Медиа-Мастер", получившая из местной казны 686,7 тысяч рублей. Судя по акту выполненных работ исполнителя и заключению местной администрации, непосредственно на печать "Самоуправления в поселке Лисий Нос" потратили 228,9 тысяч рублей.

Основание для закупки - муниципальная программа "По проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории Муниципального образования поселок Лисий Нос", говорится в документации об электронном аукционе. Ее, как и остальные программы, утверждала местная администрация. План мероприятий программы на 2021 год находится в открытом доступе на сайте муниципалитета. Издания книги Грудникова в нем нет.

За счет бюджета, судя по перечню мероприятий, планировалось выпустить только три книги: "Бессмертный полк Лисьего Носа. Книга памяти", "История образования в Лисьем Носу. Учителя-фронтовики" и "Они защищали небо Лисьего Носа. Аэродром Горская". Первая увидела свет чуть раньше, две остальные параллельно с книгой Грудникова.

Портреты главы муниципалитета, кстати, напечатаны и в изданиях, посвященных фронтовикам.

Руководитель местной администрации поселка Лисий Нос Людмила Тремасова, утверждавшая программу по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию, отвечать на вопросы ЗАКС.Ру отказалась.

Сергей Еремеев