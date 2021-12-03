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Муниципал 16:40

Нарциссизм за бюджетный счет

фото ЗакС политика Нарциссизм за бюджетный счет

Глава поселка Лисий Нос, единоросс Вадим Грудников впервые в жизни написал книгу. Ее несколько месяцев бесплатно раздавали жителям муниципалитета. В книге рассказывается, как похорошел Лисий Нос при действующей власти. На 120 страницах размещено более полусотни фотографий самого Грудникова. Выпустили это произведение за счет бюджета в рамках программы по военно-патриотическому воспитанию.  

Книга "Самоуправление в поселке Лисий Нос. Современный муниципалитет: Перезагрузка" - нечто среднее между депутатским отчетом, деловой презентацией и личным фотоальбомом. Из нее можно узнать о прорыве, который муниципалитет совершил за последние 7 лет. С тех пор, как им начал руководить Вадим Грудников. 

Первое, что видит читатель, открыв книгу, - фотография главы поселка на фоне диджитал-коллажа.

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Далее - эпиграф. Это цитата из статьи Владимира Путина за 2012 год: "Двигателем роста должна быть и будет именно инициатива граждан. Мы заведомо проиграем, если будем рассчитывать только на решения чиновников и ограниченный круг крупных инвесторов и госкомпаний. Мы заведомо проиграем, если будем опираться на пассивную позицию населения". 

Грудников и его команда дважды - в 2014 и 2019 годах - побеждали на выборах в Лисьем Носу, поселке городского типа на берегу Финского залива в границах Приморского района Петербурга. Оба раза за подведением итогов голосования следовали стихийные акции протеста. В 2019-м недовольство спровоцировали сразу несколько пересчетов голосов, в результате которых единороссы сохранили большинство в совете. Посельчане в ответ на это вышли на площадь, подготовили петицию на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой и иски об оспаривании результатов выборов. Приморский районный суд отклонил все заявления, решив, что всё прошло честно.

Это новейшая история поселка. О более древней можно прочитать в начале книги Грудникова. Глава "История самоуправления в Лисьем Носу" рассказывает о первых ростках местной власти: дореволюционном Обществе благоустройства, большевистском Сельском совете рабочих и крестьянских депутатов, послевоенном Поселковом совете. 

Историческая часть явно написана под влиянием книги "Лисий Нос. Исторический очерк". Ее выпустили при поддержке местного совета в 2001 году. Отдельные фрагменты текста совпадают почти дословно. Вот только один пример подобного заимствования.

"Членами Общества могли быть лица, владеющие недвижимостью или арендующие земельные участки или дома на территории поселка и сделавшие денежный взнос в кассу Общества на его организацию и благоустройство. Владелец имения граф А.В.Стенбок-Фермор и его супруга графиня О.П.Стенбок-Фермор были избраны почетными членами Общества".

из книги "Лисий Нос. Исторический очерк"

"Быть членами Общества имели право владельцы и арендаторы земли и недвижимости, совершившие денежный взнос в кассу Общества на обеспечение его деятельности и благоустройства поселка. Владелец имения граф А.В.Стенбок-Фермор и его супруга были избраны почетными членами Общества". 

из книги "Самоуправления в поселке Лисий Нос".

Автор указал книгу "Лисий Нос. Исторический очерк" в списке использованной литературы. Но обработка найденной информации, очевидно, была минимальной. Всего в списке 20 источников. В том числе две краеведческие книги, а также статья Владимира Путина, Конституция, официальный сайт и группа Лисьего Носа  "ВКонтакте"(указаны как два разных источника), Устав муниципалитета, Бюджетный кодекс, семь законов, пара аналитических исследований, сайт Петростата и документы из музея местной школы.

Узнав об истории Лисьего Носа, читатель переносится в 2014 год. Грудников описывает печальную обстановку, сложившуюся на момент его прихода к власти. Народ недоволен ремонтом дорог и отсутствием канализации, исполняемость бюджета низкая, газета скучная, праздников мало, а муниципальных служащих, наоборот, слишком много. Те, кто дочитают до 35-й страницы, увидят фотографию человека, который всё это исправил. Со снимка улыбается действующий муниципальный глава, в руках он держит благодарственную бумагу от еще врио губернатора Александра Беглова. Если грамоту сложно разглядеть, можно просто перелистнуть страницу. На следующем развороте фото документа напечатано крупно.

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Книга Грудникова вообще богато проиллюстрирована. В основном фотографиями с участием ее автора. На 120 страницах смогли разместить 52 снимка, на которых он присутствует. Глава поселка запечатлен со всех возможных ракурсов. Где-то он один, но чаще с жителями, общественниками, депутатами ЗакСа или Госдумы. На одной фотографии объявляет выступление певицы Татьяны Булановой, на другой сам поет под гитару для земляков, на третьей провожает в армию призывника, сразу на нескольких участвует в субботниках.

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Рядом с фото - графики и таблицы, свидетельствующие, что муниципалитет в последние семь лет развивался. Выросли расходы на содержание дорог, а исполняемость бюджета стала лучшей среди всех поселковых муниципалитетов. В одной из таких таблиц Грудников отчитался о снижении численности муниципальных служащих поселка с 20 в 2014 году до девяти в 2020-м, что позволило оптимизировать расходы на самосодержание. Однако в числе важных достижений последних лет автор отметил создание в 2015 году информационной службы поселка. Ей поручили провести ребрендинг муниципальной газеты "Вести Лисьего Носа" и вывести на новый уровень инфоподдержку местных властей на сайте и в соцсетях.

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Именно недостаточными успехами на информационном фронте Грудников объясняет протестные настроения и результаты выборов 2019 года. Более четверти жителей поселка узнает новости о муниципалитете не из официальных сообществ и не от депутатов, а с помощью "сарафанного радио", сетует глава.

"То есть 25,1% опрошенных, более четверти жителей муниципального образования, по данным на середину 2019 года, продолжали доверять слухам и "сарафанному радио", что, как следствие, стало одной из причин обновления на ⅔ состава депутатского корпуса на выборах шестого созыва муниципального совета муниципального образования Лисий Нос. Но это уже другая история", - пишет глава МО. 

О книге Грудникова в соцсетях поселка тоже рассказывали немало. В группе "Лисий Нос каждый день", которая хоть и не относится к официальным СМИ муниципалитета, но всегда демонстрирует лояльность главе, публиковали анонсы и отчеты с презентаций автора. Позже там же рассказывали, как и когда можно получить книгу в местной администрации. Выдавали бесплатно, но только людям, зарегистрированным в Лисьем Носу. К сожалению, в подобных сообществах не было никакой информации об обстоятельствах издания работы Грудникова. 

Труд о достижениях муниципального главы и его коллег напечатали на деньги налогоплательщиков. На сайте Госзакупок можно найти аукцион на оказание услуг по изготовлению книг. В техническом задании говорится, что речь идет о трех работах. Две посвящены фронтовикам, третья - "о самоуправлении в Лисьем Носу". Тираж каждой - по 500 экземпляров. Тендер выиграла компания "Медиа-Мастер", получившая из местной казны 686,7 тысяч рублей. Судя по акту выполненных работ исполнителя и заключению местной администрации, непосредственно на печать "Самоуправления в поселке Лисий Нос" потратили 228,9 тысяч рублей. 

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Основание для закупки - муниципальная программа "По проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории Муниципального образования поселок Лисий Нос", говорится в документации об электронном аукционе. Ее, как и остальные программы, утверждала местная администрация. План мероприятий программы на 2021 год находится в открытом доступе на сайте муниципалитета. Издания книги Грудникова в нем нет. 

За счет бюджета, судя по перечню мероприятий, планировалось выпустить только три книги: "Бессмертный полк Лисьего Носа. Книга памяти", "История образования в Лисьем Носу. Учителя-фронтовики" и "Они защищали небо Лисьего Носа. Аэродром Горская". Первая увидела свет чуть раньше, две остальные параллельно с книгой Грудникова. 

Портреты главы муниципалитета, кстати, напечатаны и в изданиях, посвященных фронтовикам.

Руководитель местной администрации поселка Лисий Нос Людмила Тремасова, утверждавшая программу по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию, отвечать на вопросы ЗАКС.Ру отказалась.  

Сергей Еремеев


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