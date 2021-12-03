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Новости 16:48

Спикер ЗакСа Петербурга выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Ургант

фото ЗакС политика Спикер ЗакСа Петербурга выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Ургант

Спикер петербургского парламента Александр Бельский выразил соболезнования родным и близким актрисы Нины Ургант, о смерти которой стало известно 3 декабря.

Бельский выступил от лица депутатов Заксобрания.

"Сотни ролей, сыгранных на сцене и в кинематографе принесли Нине Николаевне Ургант всенародную известность и любовь зрителей. Везде – в "Ленкоме", в Александринском театре, в популярнейших фильмах – она воплощала яркие, запоминающиеся образы, выдающейся актерской игрой раскрывала всю суть своих персонажей. Память о Нине Николаевне вечно будет жить в наших сердцах", – высказался парламентарий.

Нина Ургант ушла из жизни в возрасте 92 лет.

"Подтверждаем. Сегодня умерла дома. Она не болела, просто ей было много лет", – прокомментировали "Подъёму" кончину артистки в Александринском театре, где она проработала свыше 30 лет.

Ургант запомнилась ролями в таких фильмах, как "Белорусский вокзал", "Волшебная сила", "Осторожно, бабушка!", "Я родом из детства", "Красавец-мужчина". 


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