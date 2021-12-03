Работник "Водоканала" погиб на площадке по сбору снега в Кировском районе Петербурга

Работник "Водоканала" погиб на площадке по сбору снега на Краснопутиловской улице, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителей управления МЧС по Петербургу.

По данным "Фонтанки", мужчину зажало снегоуборочной машиной у бизнес-центра "Цитадель". От полученных травм он скончался на месте.

В "Водоканале" заявили, что проводят проверки по факту случившегося. Директор юридического департамента предприятия Олег Дербин заявил, что если "Водоканал" заметит признаки состава преступления по статье о нарушении техники безопасности, то материалы передадут правоохранительным органам. Он также пообещал, что предприятие окажет поддержку родственникам погибшего работника.