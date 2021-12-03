ПАСМИ и его главреда оштрафовали на 550 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Мосгорсуд оштрафовал ПАСМИ* на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки материала ярлыком "иноагента": аналогичное наказание постигло главреда издания Дмитрия Вербицкого, которого оштрафовали на 50 тысяч рублей. Соответствующую информацию обнаружил телеграм-канал ЧТД в картотеке дел суда.

Протокол издание получило за статью "Иммунитет отверг СИЗО: осужденный экс-замглавы ФСИН может выйти из-под ареста по болезни", вышедшую без иноагентской пометки.

По словам Вербицкого, это обусловлено технической ошибкой на сайте. Со штрафом он не согласен и намерен оспорить.

*Минюст РФ внёс ПАСМИ в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2021 года