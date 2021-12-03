Сергей Боярский временно возглавил отделение "Единой России" в Петербурге

Депутат Государственной думы Сергей Боярский стал врио секретаря петербургского отделения "Единой России", сообщили в партии.

Его кандидатуру вечером 3 декабря утвердил президиум генерального совета ЕР. Ожидается, что, как и другие региональные врио, Боярский будет наделен полномочиями секретаря на январской конференции.

Ранее секретарем петербургского отделения партии был другой думский парламентарий, экс-спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Макаров руководил петербургскими единороссами с 2012 года.

Новый секретарь регионального отделения - сын популярного актера и певца Михаила Боярского. Он дважды избирался в Госдуму: в 2016 и 2021 годах. Ранее работал генеральным директором телеканала "Санкт-Петербург", был советником губернатора Георгия Полтавченко.