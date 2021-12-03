"В вагон посадили больную туберкулёзом": Лилия Чанышева рассказала о своём этапировании в Москву

Бывшая глава штаба Алексея Навального* в Уфе Лилия Чанышева, арестованная в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества, написала из СИЗО Москвы письмо о том, как её этапировали в столицу для продолжения следствия. Заметка опубликовала в телеграм-канале политика.

С иронией девушка отметила, что с момента попадания в изолятор ей больше не надо платить за коммунальные нужды и еду, ей регулярно меняют постельное бельё и в целом "жизнь налаживается".

Некоторое время назад Чанышеву доставили в столичный изолятор. Она, среди прочего, поделилась наблюдениями о процессе "переезда".

"Представьте передвижной зоопарк: вагон без окон, а вместо дверей — "купе" решётка. Полки без матрасов, подушек и постельного белья. Почти в каждой клетке курят, а я нет. И так почти 30 часов. В Саранске на несколько часов в вагон посадили больную туберкулёзом. На это время меня переместили в противоположный от неё конец вагона. И на том спасибо!" — делится замечаниями Чанышева.

Напоследок она поблагодарила всех, кто пишет ей письма в СИЗО, а также оставляет за неё поручительства.

Напомним, в сентябре текущего года в отношении ряда сторонников Навального были возбуждены уголовные дела после признания структур, созданных оппозиционером — в том числе, ФБК**, — экстремистскими (по ч. 1 ст. 282.1 УК).

Лилия Чанышева была отправлена под арест на два месяца по делу о создании экстремистского сообщества в рамках данного разбирательства. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.