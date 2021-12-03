Глава Ленобласти Дрозденко возглавил областное отделение "Единой России"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 3 декабря назначен временно исполняющим обязанности секретаря регионального отделения "Единой России", сообщили в Telegram-канале партии.

Он вступит в должность руководителя отделения после региональной конференции "Единой России", которая состоится в конце 2021 или начале 2022 года. Ранее этот пост занимал спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Дрозденко возглавляет Ленинградскую область с 2012 года. Он также входит в президиум Ленинградского политического совета областного отделения партии.

Константин Леньков