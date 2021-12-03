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Новости 17:53

Глава Ленобласти Дрозденко возглавил областное отделение "Единой России"

фото ЗакС политика Глава Ленобласти Дрозденко возглавил областное отделение "Единой России"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 3 декабря назначен временно исполняющим обязанности секретаря регионального отделения "Единой России", сообщили в Telegram-канале партии. 

Он вступит в должность руководителя отделения после региональной конференции "Единой России", которая состоится в конце 2021 или начале 2022 года. Ранее этот пост занимал спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. 

Дрозденко возглавляет Ленинградскую область с 2012 года. Он также входит в президиум Ленинградского политического совета областного отделения партии. 

 

Константин Леньков


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