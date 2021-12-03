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Боярский желает стать постоянным руководителем "Единой России" в Петербурге

фото ЗакС политика Боярский желает стать постоянным руководителем "Единой России" в Петербурге

Депутат Государственной думы и теперь врио секретаря петербургского отделения "Единой России" Сергей Боярский в разговоре с ЗАКС.Ру признался, что хотел бы стать постоянным руководителем реготделения партии. 

- Я признаюсь честно и сразу, что, учитывая то доверие, которое мне оказано - исполнять обязанности, я планирую выстроить свою работу в ближайшее время так, чтобы наши соратники, мои петербургские соратники, члены "Единой России" смогли доверить мне без приставки "врио" занимать эту ответственную для партии должность, - сказал Боярский. 

Он сообщил, что в качестве нового руководителя реготделением намерен внести изменения "органичные Петербургу". При этом, депутат планирует обеспечить преемственность. 

- У меня планы сохранить все самое лучшее, что было создано на протяжении тех 20 лет, которые партия существует. Передо мной были очень достойные люди: И Вадим Альбертович Тюльпанов, и Вячеслав Серафимович Макаров, который сейчас на федеральном уровне, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия " в Госдуме. <...> Я обеспечу полную преемственность в ближайший период. Мы все одна команда, большая команда "Единой России", среди нас нет незаменимых людей, - сказал парламентарий. 

Он считает, что партия должна быть "очень открытой", иметь "человеческое простое лицо", чтобы каждый человек мог получить в ней поддержку. По словам Боярского, реготделение будет заниматься партийными проектами, реализовывать послания президента, взаимодействовать с исполнительными органами власти и остальными партиями в Законодательном собрании. 

Депутат отказался раскрывать, кто предложил ему занять должность врио секретаря реготделения "Единой России". Боярский только сообщил, что это были "руководители". Он добавил, что говорил с предыдущим руководителем реготделения в Петербурге Вячеславом Макаровым:

- Он в курсе, конечно, этих изменений, - сказал Боярский. 

 

София Саттарова


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