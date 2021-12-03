На острове Котлин открыли памятник героям Кронштадтского восстания

Памятник к 100-летию Кронштадтского восстания открыли в парке "Патриот" 3 декабря. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.

"Открывая этот монумент, мы прежде всего, думаем о том, чтобы никогда в истории нашей страны подобные события не повторились. Создавая будущее нашей страны, мы должны говорить правду о ее прошлом, без искажений и умолчания", - заявил Медведев.

Закладной камень памятника заложили еще в марте, в дни годовщины кронштадтских событий.

Восстание на острове Котлин 28 февраля 1921 года начали матросы линкоров "Севастополь" и "Петропавловск" совместно с жителями Кронштадта. Они требовали передать реальную власть советом от большевистской номенклатуры, установить свободу собраний, свободу слова и печати для рабочих, крестьян, анархистов и представителей левых социалистических партий, уравнять паек для всех трудящихся, освободить политзаключенных, упразднить политотделы и снять заградотряды, выставленные в Петрограде после начала забастовок рабочих.

С 7 марта большевики предприняли две попытки штурма Кронштадта. В результате второй бунт был подавлен. Более тысячи матросов и жителей города погибли. Более двух тысяч сдались в плен. Около восьми тысяч по льду Финского залива ушли в Финляндию.

Фото: "Пул 78"