Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью артистки Нины Ургант, сообщили в Смольном.

"Петербургская и российская культура понесла тяжелую утрату. Ушла из жизни Нина Николаевна Ургант – актриса, чьи героини до сих пор помогают каждому пройти экзамен на человечность. Такие потери – невосполнимы", - говорится в сообщении.

Он назвал Ургант "безгранично талантливой актрисой, добрым, открытым, красивым и ярким человеком" и заявил, что она "силой своего творчества заставляла людей думать о ближнем, помогать и творить добро".

Нина Ургант умерла в возрасте 92 лет. Она проработала в Александринском театре более 30 лет, сыграла в таких фильмах, как "Белорусский вокзал", "Волшебная сила", "Осторожно, бабушка!", "Я родом из детства", "Красавец-мужчина".