ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:52

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант

фото ЗакС политика Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью артистки Нины Ургант, сообщили в Смольном.

"Петербургская и российская культура понесла тяжелую утрату. Ушла из жизни Нина Николаевна Ургант – актриса, чьи героини до сих пор помогают каждому пройти экзамен на человечность. Такие потери – невосполнимы", - говорится в сообщении. 

Он назвал Ургант "безгранично талантливой актрисой, добрым, открытым, красивым и ярким человеком" и заявил, что она "силой своего творчества заставляла людей думать о ближнем, помогать и творить добро".

Нина Ургант умерла в возрасте 92 лет. Она проработала в Александринском театре более 30 лет, сыграла в таких фильмах, как "Белорусский вокзал", "Волшебная сила", "Осторожно, бабушка!", "Я родом из детства", "Красавец-мужчина". 

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама