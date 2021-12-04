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Новости 10:31

Новый максимум: Росстат насчитал почти 74,9 тысяч умерших с коронавирусом в октябре

фото ЗакС политика Новый максимум: Росстат насчитал почти 74,9 тысяч умерших с коронавирусом в октябре

В октябре 2021 года в России умерли 74 893 человека, у которых выявили коронавирус, следует из данных Ростата.

У 68 734 умершил коронавирус стал основной или предположительной причиной смерти. В 1 141 случае инфекция способствовала появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В 5 018 COVID-19 "никаким образом не повлиял на наступление смерти".

Это - максимум смертей за месяц от коронавируса с начала эпидемии в России, обратил внимание РБК. Предыдущий максимум был зафиксирован в июле, тогда Росстат зафиксировал 50 421 случай смерти среди пациентов с коронавирусом.

С учетом данных за октябрь, всего умерли 537,7 тысяч человек с коронавирусом, из них в более чем 460 тысячах случаев инфекция стала непосредственной причиной смерти.


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