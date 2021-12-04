Минтранс опроверг сведения о планах ограничить в России использование личных автомобилей

Министерство транспорта заявило, что транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает введение ограничений на использование личных автомобилей.

"Транспортная стратегия до 2035 года не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта. Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта", - цитирует РБК.

Так ведомство отреагировало на публикацию "Коммерсанта". По данным издания, транспортная стратегия предполагает ограничение использования личных автомобилей для сокращения вредных выбросов. Журналисты ссылаются на текст стратегии, где речь идет о необходимости пересаживать владельцев личных авто на общественный транспорт, и этот вариант назван "безальтернативным".

В Минтрансе подтвердили, что одно из важных направлений стратегии - это повышение экологичности транспорта, и в этих целях планируется увеличить долю "подвижного состава с более высоким экологическим классом", но это будет происходить за счет естественного выбытия старых автомобилей и появления новых, более экологичных. Также ведомство отметило, что власти намерены развивать общественный транспорт и увеличивать его долю в пассажирообороте городов. Минтранс подчеркнул, что стратегия - это документ, определяющий долгосрочные планы по развитию транспорта, а не предписывающий вводить конкретные ограничения.