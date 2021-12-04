В России выявили еще почти 33 тысячи случаев COVID-19, в Петербурге - 2,5 тысяч

В России за последние сутки выявлено 32 974 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России зафиксировано 9 769 011 случаев заражения. По официальным данным, на 4 декабря от коронавируса умерли 280 072 россиян: 1 215 летальных исходов зарегистрированы за последние сутки.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. На первом месте Москва: там выявили еще 3 356 случаев COVID-19. На втором — Петербург, где заболели еще 2 528 человек, заболеваемость немного падает. На третьем месте — Подмосковье, где прибавилось 2 075 зараженных.