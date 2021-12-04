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Новости 14:30

Улицу Маршала Захарова затопило кипятком из-за прорванной трубы

фото ЗакС политика Улицу Маршала Захарова затопило кипятком из-за прорванной трубы

На улице Маршала Захарова прорвало трубу с горячей водой, кипятком залило проезжую часть в районе перекрестка с улицей Десантников, сообщили очевидцы во "ВКонтакте".

Судя по снимкам, улицу заволокло паром, колеса машин скрыты в кипятке наполовину. Сообщается, что воду в ближайших домах отключили.

Перед этим в ночь на 4 декабря прорвало трубу с кипятком на пересечении Маршала Захарова и проспекта Кузнецова. Специалисты АО "Теплосеть Петербурга" продолжают устранять прорыв, ожидается, что работы закончат рано утром 5 декабря, передает телеканал "Санкт-Петербург". 

фото: "ДТП и ЧП Петербург" / "ВКонтакте"


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