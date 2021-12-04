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Новости 17:55

Петербург получит в кредит из бюджета более 24 млрд рублей на транспортные проекты

фото ЗакС политика Петербург получит в кредит из бюджета более 24 млрд рублей на транспортные проекты

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку Петербурга на финансирование транспортных проектов в 2022-2023 годах на сумму 24,15 млрд рублей, сообщили в Смольном.

Губернатор Александр Беглов в Москве встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Они обсудили реализацию в Петербурге крупных транспортных проектов.

Деньги, которые получит Петербурга, выделят с использованием инфраструктурного бюджетного кредита. Они пойдут на транспортную развязку ЗСД в районе Шкиперского протока, подключение ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения с созданием развязки с Витебским проспектом, а также на закупку 169 трамваев. Пока Смольный с Минстроем и Минфином работает над заключением соглашений о реализации трех одобренных инфраструктурных проектов.


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