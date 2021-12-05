ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:07

В Петербург за счет бюджета поставили самое дорогое лекарство в мире - "Золгенсма"

фото ЗакС политика В Петербург за счет бюджета поставили самое дорогое лекарство в мире - "Золгенсма"

Препарат для лечения спинально-мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма", считающийся самым дорогим лекарством в мире, поступил в распоряжение петербургской системы здравоохранения, о чем сообщила пресс-служба профильного комитета Смольного. Он предназначен для излечения одного трехмесячного ребенка, которому сделают укол специалисты НМИЦ им. Алмазова.

"Закупка впервые произведена за счет Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями "Круг добра"", - говорится в сообщении.

Ранее в центре Алмазова уже вводили "Золгенсма" детям, но всякий раз лекарство приобреталось не за счет бюджетных средств.

Отметим, что стоимость одного укола "Золгенсма", достаточного для излечения, оценивается примерно в 150 млн рублей. Сбором денег на такие уколы детям, в частности, занимается фонд Евгения Ройзмана.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама