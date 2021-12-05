В Петербург за счет бюджета поставили самое дорогое лекарство в мире - "Золгенсма"

Препарат для лечения спинально-мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма", считающийся самым дорогим лекарством в мире, поступил в распоряжение петербургской системы здравоохранения, о чем сообщила пресс-служба профильного комитета Смольного. Он предназначен для излечения одного трехмесячного ребенка, которому сделают укол специалисты НМИЦ им. Алмазова.

"Закупка впервые произведена за счет Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями "Круг добра"", - говорится в сообщении.

Ранее в центре Алмазова уже вводили "Золгенсма" детям, но всякий раз лекарство приобреталось не за счет бюджетных средств.

Отметим, что стоимость одного укола "Золгенсма", достаточного для излечения, оценивается примерно в 150 млн рублей. Сбором денег на такие уколы детям, в частности, занимается фонд Евгения Ройзмана.