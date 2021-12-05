Постковидную углубленную диспансеризацию прошли более 100 тысяч петербуржцев

В Смольном подвели промежуточные итоги программы постковидной углубленной диспансеризации граждан, реализация которой стартовала в июле. На сегодняшний день через этот курс медицинских процедур прошли свыше 100 тысяч петербуржцев, передает пресс-служба комздрава. В углубленной диспансеризации задействованы 82 медицинских организации.

Курс состоит из измерения сатурации, проведения спирографии и эхокардиографии, теста с ходьбой, биохимического анализа крови, КТ легких, дуплексного сканирования вен нижних конечностей.

Для того, чтобы специалисты назначили дату начала углубленной диспансеризации, с момента выздоровления должно пройти как минимум два месяца.