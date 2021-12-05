"Город по праву носит звание столицы добровольчества": Беглов поздравил петербуржцев с Днем волонтера

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к горожанам с торжественной речью по случаю Дня волонтера, традиционно отмечаемого 5 декабря. По его данным, в городе действуют на постоянной основе более 163 тысяч волонтеров, занятых в семнадцати различных сферах. Несмотря на то, что Петербург уже имеет репутацию "столицы добровольчества", в число приоритетных задач для Беглова входит расширять круг волонтеров. Для этого, по его мнению, требуется как можно активнее информировать граждан о начинаниях, в которых они могут принести пользу.

"Добровольцы помогают на крупных спортивных соревнованиях. От них во многом зависит впечатление, которое останется у гостей от нашего города и страны в целом. Они оказывают гостям необходимую помощь, эмоциональную и информационную поддержку, окружают их заботой, создают атмосферу гостеприимства и комфорта", - рассудил губернатор.

Отдельно Беглов упомянул важность добровольческой помощи в борьбе с распространением коронавируса: волонтеры не заставили себя ждать уже в самом начале пандемии.