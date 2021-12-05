За сутки с коронавирусом и пневмониями госпитализировали более 300 петербуржцев

Петербургское правительство представило новую сводную таблицу с данными, отражающими картину пандемии коронавируса в городе. Согласно свежим показателям, по сравнению с предыдущим днем снизилось число госпитализированных граждан с признаками коронавируса и пневмонии (339 вместо 411 накануне). В реанимационных отделениях лежат 592 пациента, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 322 человека.

Из инфекционного коечного фонда, составляющего 7 949 мест, свободно, по нормативу Миндздрава, 44,78%.

На карантине находятся 3 085 граждан, бесплатную лекарственную терапию на дому получают 27 828 петербуржцев, амбулаторно лечатся 28 509 человек.

За сутки было сделано 32 940 ПЦР-тестов.