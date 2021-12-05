Петербургского полицейского задержали по делу о взятке

Московский районный суд Петербурга отправил на два месяца под домашний арест Константина Грибкова, которого обвиняют в посредничестве при получении взятки. Взятку он должен был передать старшему оперуполномоченному отделения по контролю за оборотом наркотиков по Московскому району по фамилии Миусский.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, полученная сумма (50 тысяч рублей) составляла половину от заранее оговоренного вознаграждения. Взятка полагалась Миусскому за предоставление некой справки, которая могла бы смягчить наказание "клиенту", проходящему по делу о разбое.

Миусскому, задержанному в тот же день при получении 50 тысяч рублей от Грибкова, продлили срок задержания на 72 часа "для предоставления дополнительных материалов, характеризующих личность обвиняемого".