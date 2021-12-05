В декабре Петербург и Оренбург свяжет прямой пассажирский поезд

Между Петербургом и Оренбургом 13 декабря пустят регулярный прямой скорый поезд, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК").

"Он будет состоять из одноэтажных вагонов - СВ, купейных и плацкартных, в которых есть все необходимое для комфортного путешествия, включая экологически чистые туалетные комнаты, кондиционеры, розетки, багажные купе", - рассказали агентству.

Поезд под номером 105/106 будет отправляться из Петербурга в 14:30 и после более суток нахождения в пути прибывать в уральский город в 06:30 по местному времени. В свою очередь, из Оренбурга отправление будет происходить в 19:20 по местному времени, а в Петербург поезд прибудет через сутки в 07:19.

Сегодня добраться из одного города в другой без пересадок по железной дороге невозможно.