В Невской Дубровке сотни протестующих выступили против строительства завода

Сотни граждан из разных уголков Ленинградской области и Петербурга вышли днем 5 декабря на экологическую акцию протеста в Невской Дубровке. Трансляцию мероприятия провела команда Красимира Врански. По словам организаторов, демонстрация против планирующегося строительства мусорообрабатывающего завода на месте карьера "Островский" собрала тысячи участников, которые образовали подобие живого щита и живой цепи.

"Мы против свалки в карьере Дубровка, не позволим там построить завод РДФ-топлива. <...> Мы не садоводы, как нас называют, мы городское поселение, мы - город", - произносят на записи собравшиеся.

Организаторы, подчеркнув, что акция с плакатами не была запланированной, добавили, что на станцию Невская Дубровка приехали в том числе протестующие из Невского района, Кудрова и Купчина: они выступают против приближения вредных производств к жилым районам.