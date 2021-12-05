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Новости 15:35

В Невской Дубровке сотни протестующих выступили против строительства завода

фото ЗакС политика В Невской Дубровке сотни протестующих выступили против строительства завода

Сотни граждан из разных уголков Ленинградской области и Петербурга вышли днем 5 декабря на экологическую акцию протеста в Невской Дубровке. Трансляцию мероприятия провела команда Красимира Врански. По словам организаторов, демонстрация против планирующегося строительства мусорообрабатывающего завода на месте карьера "Островский" собрала тысячи участников, которые  образовали подобие живого щита и живой цепи.

"Мы против свалки в карьере Дубровка, не позволим там построить завод РДФ-топлива. <...> Мы не садоводы, как нас называют, мы городское поселение, мы - город", - произносят на записи собравшиеся.

Организаторы, подчеркнув, что акция с плакатами не была запланированной, добавили, что на станцию Невская Дубровка приехали в том числе протестующие из Невского района, Кудрова и Купчина: они выступают против приближения вредных производств к жилым районам.


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