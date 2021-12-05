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Новости 16:34

"Для нас это неприемлемо": Матвиенко считает чуждой для России защиту прав ЛГБТ-сообщества

фото ЗакС политика "Для нас это неприемлемо": Матвиенко считает чуждой для России защиту прав ЛГБТ-сообщества

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с официальным визитом в Бахрейне, высказалась на тему традиционных ценностей, от которых в ее представлении все дальше отходит евроатлантическая цивилизация. По мнению Матвиенко, поощрение сексуальных меньшинств не подходит для России.

"Доходит до абсурда, когда при формировании правительства устанавливаются квоты, где должен обязательно быть трансгендер, представитель ЛГБТ-сообщества", - привела она один из примеров.

Чиновница дала понять, что Россия является оплотом традиционной семьи, где самое главное - это дети.

"Нам пытаются навязывать чуждые для нас ценности. И не только нам, но и в целом продвижение в мире. Это права сексуальных меньшинств, это (и то, что) в Европе уже насчитали 85 гендеров. Для нас это неприемлемо", - рассудила гостья ближневосточного государства.

В ходе визита Матвиенко пообещала передать королю Бахрейна письмо от президента Владимира Путина.


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