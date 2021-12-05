Миронова переизбрали главой Федерации спортивного туризма

Политика Сергея Миронова, возглавляющего Федерацию спортивного туризма с 2013 года, вновь переизбрали на посту руководителя организации. На съезде голосованию предшествовал отчет о проделанной за последние четыре года работе. В числе основных достижений лидер справедливороссов назвал объединение с Федерацией скандинавской ходьбы и получение более 150 своими коллегами звания мастера спорта по туризму. Миронов не стал умалчивать и о накопившихся проблемах. В главной проблеме, дал понять депутат Госдумы, трудно обвинить саму возглавляемую им организацию.

"Как методично происходит оптимизация здравоохранения, так ликвидируются и детские спортивные туристические клубы в различных субъектах РФ. Это абсолютно неправильно и несправедливо!", - считает Миронов.

На съезде, по результатам которого также обновился президиум Федерации спортивного туризма, участники обсудили коммерческий туризм и проблему его законодательного регулирования.