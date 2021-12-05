ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:00

Миронова переизбрали главой Федерации спортивного туризма

фото ЗакС политика Миронова переизбрали главой Федерации спортивного туризма

Политика Сергея Миронова, возглавляющего Федерацию спортивного туризма с 2013 года, вновь переизбрали на посту руководителя организации. На съезде голосованию предшествовал отчет о проделанной за последние четыре года работе. В числе основных достижений лидер справедливороссов назвал объединение с Федерацией скандинавской ходьбы и получение более 150 своими коллегами звания мастера спорта по туризму. Миронов не стал умалчивать и о накопившихся проблемах. В главной проблеме, дал понять депутат Госдумы, трудно обвинить саму возглавляемую им организацию.

"Как методично происходит оптимизация здравоохранения, так ликвидируются и детские спортивные туристические клубы в различных субъектах РФ. Это абсолютно неправильно и несправедливо!", - считает Миронов.

На съезде, по результатам которого также обновился президиум Федерации спортивного туризма, участники обсудили коммерческий туризм и проблему его законодательного регулирования.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама