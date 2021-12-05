Глава петербургской ОНК создал петицию, требуя улучшить качество зимней уборки

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александр Холодов опубликовал на сайте Change.org петицию, в которой звучит призыв к городским чиновникам организовать более тщательную уборку снега. По оценке правозащитника, с приходом циклона "Бенедикт" в конце ноября ситуация стала критической и коммунальные службы не справляются с природными катаклизмами, хотя они не выглядят чем-то экстремальным. Холодов, среди прочего, считает, что Смольный использует недостаточное количество техники для уборки, тогда как она у города есть.

"К полному транспортному коллапсу привели неумелые, безграмотные и трусливые действия городской администрации, комитета по благоустройству и районных администраций города. Фактически они самоустранились от исполнения своих обязанностей. А когда граждане начали массово жаловаться в социальных сетях на бездействие коммунальщиков, вместо самого подходящего ответа на критику, то есть организации быстрой, четкой, слаженной работы по уборке улиц и тротуаров от снега, горожанам пытались доказать, что улицы убирают", - пишет Холодов.

От губернатора он требует взять проблему под личный контроль, "так как промедление в данных вопросах приводит к человеческим жертвам", а от чиновников в целом - перестать присылать "отписки" и задействовать ботов в интернете.

Автор петиции, под которой по состоянию на вечер 5 декабря подписалось почти 700 человек, сравнивает петербургскую ситуацию с московской, утверждая, что в столице убирают улицы от осадков не в пример качественнее.