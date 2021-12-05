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Глава петербургской ОНК создал петицию, требуя улучшить качество зимней уборки

фото ЗакС политика Глава петербургской ОНК создал петицию, требуя улучшить качество зимней уборки

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александр Холодов опубликовал на сайте Change.org петицию, в которой звучит призыв к городским чиновникам организовать более тщательную уборку снега. По оценке правозащитника, с приходом циклона "Бенедикт" в конце ноября ситуация стала критической и коммунальные службы не справляются с природными катаклизмами, хотя они не выглядят чем-то экстремальным. Холодов, среди прочего, считает, что Смольный использует недостаточное количество техники для уборки, тогда как она у города есть.

"К полному транспортному коллапсу привели неумелые, безграмотные и трусливые действия городской администрации, комитета по благоустройству и районных администраций города. Фактически они самоустранились от исполнения своих обязанностей. А когда граждане начали массово жаловаться в социальных сетях на бездействие коммунальщиков, вместо самого подходящего ответа на критику, то есть организации быстрой, четкой, слаженной работы по уборке улиц и тротуаров от снега, горожанам пытались доказать, что улицы убирают", - пишет Холодов.

От губернатора он требует взять проблему под личный контроль, "так как промедление в данных вопросах приводит к человеческим жертвам", а от чиновников в целом - перестать присылать "отписки" и задействовать ботов в интернете.

Автор петиции, под которой по состоянию на вечер 5 декабря подписалось почти 700 человек, сравнивает петербургскую ситуацию с московской, утверждая, что в столице убирают улицы от осадков не в пример качественнее.


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