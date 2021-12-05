Бастрыкин поручил проверить тексты Оксимирона и Noize MC на экстремизм

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился, чтобы его подчиненные проверили репертуар двух российских рэперов, Оксимирона и Noice MC. Основанием для доследственной проверки, как это часто в последнее время бывает в России, стал донос неких "патриотов".

По мнению обратившихся в СК, оба популярных певца и поэта формируют у аудитории негативное и враждебное отношение к силовикам. Усматривают жалобщики в текстах рэперов также признаки экстремизма и реабилитации нацизма.

Отметим, что в ноябре Бастрыкин заинтересовался творчеством рэпера Моргенштерна, в котором представители СК теперь тоже ищут состав преступления. Вскоре после того, как глава ведомства публично обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети, последний покинул Россию.