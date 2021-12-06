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Петербуржцам покажут масштабное световое шоу по случаю 800-летия Александра Невского

фото ЗакС политика Петербуржцам покажут масштабное световое шоу по случаю 800-летия Александра Невского

В понедельник, 6 декабря, в городе на Неве состоится масштабное световое шоу, приуроченное к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, проинформировали в Смольном.

Мероприятие получило название "Чудо света. Связь времён". Художники, создавшие электронное полотно, сделали его рекордно длинным — 1244 м.

Ключевым героем инсталляции станет князь Александр Невский. Основой для панорамных картин будут стены Петропавловской крепости.

Петербуржцы и жители других российских городов смогут увидеть световое шоу, в том числе в ходе интернет-трансляции на "Пятом канале". На официальном городском туристском портале Visit Petersburg показ стартует 6 декабря в 18:00. А в телевизионном формате его покажут в 00:30.


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