Селёдка под шубой и оливье за год подорожали на 25% в России

Стоимость ингредиентов для порции салата оливье на семью из четырех человек в конце 2021 года составила 416 рублей, что на 15% дороже, чем годом ранее. Селедка под шубой в свою очередь за год подорожала на 25% — до 209 рублей, делятся "Известия", ссылаясь на данные Росстата.

За минувший год в России возросла стоимость основных компонентов для всех салатов. Это связано в том числе с ростом цены на картофель — почти на 80%. Свекла и морковь стали дороже на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%, селёдка — на 11%, консервированные овощи, горошек и вареная колбаса — на 9%.

Напомним, что инфляция в РФ с начала года и на конец ноября составила 7,51%. В 2020 году за аналогичный период цены выросли в среднем на 4,05%.

Продовольственная инфляция в этом году достигла двузначных значений, констатировала ещё в середине ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина. "У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная — уже, к сожалению, двузначная", — заключила она.