Пришедшие в Петербург морозы побили рекорд 128-летней давности

В Северной столице обновлён суточный рекорд минимальной температуры, известил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Столбик термометра опустился до показателя в 20,9 градуса, что на 0,4 ниже, чем было в этот день 128 лет назад – в 1893 году.

В XXI веке, добавил Леус, морозные рекорды в Петербурге устанавливались лишь дважды: последний раз это случилось свыше 6 лет назад – 14 июля 2015 года, а до этого – 3 января 2002 года.

Прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы, последний раз подобные морозы приходили в город на Неве 25 января 2019 года.