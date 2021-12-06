Детская поликлиника на улице Академика Байкова закроется на капремонт в 2022 году

В 2022 году петербургская детская поликлиника № 118 на улице Академика Байкова будет закрыта на капитальный ремонт, проинформировали в комитете по здравоохранению.

В числе поставленных задач — "переезд" районного травматологического отделения с третьего на первый этаж и обустройство отдельного входа.

"Проектом предусмотрены организационно-планировочные решения, которые позволят рационально использовать имеющиеся площади и сделать их удобными и комфортными для родителей с детьми. Будет расширен функционал отделений функциональной диагностики, реабилитации, дневной стационар, отделения врачей-специалистов и педиатрического отделения", — уточнили в комздраве.

Внутри здания появятся также игровые уголки, зоны отдыха и комната для кормления грудных детей. На время ремонта службы детской поликлиники будут доступны для петербуржцев на площадках соседних медучреждений.