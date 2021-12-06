Петра Верзилова* оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за отсутствие маркировки иноагента

Головинский суд Москвы оштрафовал издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* на 1,5 тысячи рублей за отсутствие маркировки иноагента в личных постах в соцсетях, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

На Верзилова* был составлен протокол по ч.1 ст.19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности иноагента).

Ранее Чертановский суд Москвы оштрафовал журналиста Романа Баданина*** за аналогичное правонарушение — на 10 тысяч рублей.

*Петр Верзилов внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**"Медиазона" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

*** Роман Баданин внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов