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Число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге резко упало после выходных

фото ЗакС политика Число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге резко упало после выходных

В Петербурге за минувшие сутки госпитализировали 271 пациента с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических данных Смольного. Накануне Смольный отчитывался о 339 госпитализациях, а еще раньше — о 411.

В стационарах города на лечении остаются 5 869 человек с COVID-19 и пневмониями. Из них 580 — в реанимации, 319 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Петербурге развернуто 7 949 инфекционных коек.

Амбулаторно от коронавируса лечатся 28 497 пациентов, из них 514 не получают бесплатные лекарства на дому. На карантине остаются 2 917 петербуржцев.

Полностью привит от коронавируса 2 321 801 петербуржец. В городе есть запас вакцины в 706 484 дозы.


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