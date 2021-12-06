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Комитет Госдумы отклонил поправку Нарусовой о переименовании губернатора Петербурга в мэра

фото ЗакС политика Комитет Госдумы отклонил поправку Нарусовой о переименовании губернатора Петербурга в мэра

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил поправку к законопроекту о публичной власти в регионах, предложенную сенатором Людмилой Нарусовой, передает "Интерфакс". Она предлагала переименовать должность губернатора Петербурга в мэры.

Нарусова внесла поправку ко второму чтению законопроекта. По ее мнению, переименование должности в Петербурге в 1996 году было "чистым актом волюнтаризма" со стороны президента Бориса Ельцина.

"Было решено, что нужно объединить два субъекта: Ленинградскую область и Санкт-Петербург, и под выборы 1996 года решили ввести должность губернатора, что называется "на вырост", - напомнила Нарусова.

Объединения регионов так и не случилось, и сегодня Петербург возглавляет "губернатор без губернии", отметила сенатор. Она предлагала исправить ситуацию, вернув должность мэра, как было установлено в 1991 году.

Комитет не поддержал эту идею, рекомендовав отклонить поправку. Глава комитета Павел Крашенинников заявил, что этот вопрос относится к компетенции региона, и Госдума не имеет права вмешиваться.

В целом комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении. В нем снимается ограничение для губернаторов занимать посты два срока подряд и вводится единое название глав регионов. Ожидается, что во втором чтении документ рассмотрят 9 декабря.

Людмила Нарусова — вдова Анатолия Собчака. Он был единственным мэром Петербурга в 1991–1996 годах. Возглавивший Петербург после выборов 1996 года Владимир Яковлев стал уже губернатором.


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