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СК возбудил уголовное дело после экстренной посадки самолета S7 в Иркутске из-за обледенения

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело после экстренной посадки самолета S7 в Иркутске из-за обледенения

Восточное межрегиональное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), после экстренной посадки самолета авиакомпании S7 из-за обледенения, сообщается на сайте СК.

2 декабря самолет Airbus 321, следовавший из Магадана в Новосибирск, вынужденно сел в Иркутске. На борту находились 202 пассажира, никто не пострадал. По версии следствия, при наборе высоты экипаж заметил сильное обледенение самолета, в ходе полета произошел отказ приборов указателей скорости и высоты.

"В рамках доследственной проверки, организованной по ч. 1 ст. 263 УК РФ, в отдельное производство выделены материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по которым принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ", - сообщили в СК.

S7 после происшествия отстранил экипаж на время расследования: в компании подчеркнули, что это стандартная процедуры. Представители авиалиний не исключили, что противообледенительную обработку самолета в аэропорту вылета провели с нарушениями.


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