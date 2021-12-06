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Новости 14:55

В Калининском районе Петербурга появилась "Ручьёвская площадь"

фото ЗакС политика В Калининском районе Петербурга появилась "Ручьёвская площадь"

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление о присвоении безымянной площади, которая находится на пересечении проспекта Науки и улицы Руставели в Калининском районе, названия "Ручьёвская площадь", информирует пресс-служба Смольного.

Наименование обусловлено тем, что поблизости от объекта расположена одноимённая железнодорожная станция - "Ручьи".

Предложение назвать безымянную площадь Ручьёвской поступило администрации Калининского района от Топонимической комиссии. Чиновники провели опрос, по результатам которого свыше 200 человек выступили за обозначенное имя для территории, 115 высказались против. Петербуржцы также предлагали свои названия - "Площадь "Ручьи", "Кольцо "Ручьи", "Площадь Руставели".


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