Мария Бутина просит Генпрокуратуру проверить "Сорок сороков" на пропаганду антивакцинации

Недавно ставшая депутатом Государственной думы, экс-сотрудница Russia Today Мария Бутина обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову и Роскомнадзору с требованием проверить радикальное православное движение "Сорок сороков" на пропаганду борьбы с вакцинацией от коронавируса.

По мнению парламентария, подобного рода призывы представителей религиозного сообщества "могут повлечь тяжелые последствия для здоровья граждан".

В разговоре с RT Бутина объяснила, что запрос она написала после обращения к ней "публициста Трофима Татаренкова", который является автором лоялистского телеграм-канала "Несоциальная сеть". Он сообщил ей, что православные радикалы "распространяют призывы к свержению государственного строя и ведут активную антигосударственную деятельность".