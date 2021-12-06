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Новости 16:23

Мария Бутина просит Генпрокуратуру проверить "Сорок сороков" на пропаганду антивакцинации

фото ЗакС политика Мария Бутина просит Генпрокуратуру проверить "Сорок сороков" на пропаганду антивакцинации

Недавно ставшая депутатом Государственной думы, экс-сотрудница Russia Today Мария Бутина обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову и Роскомнадзору с требованием проверить радикальное православное движение "Сорок сороков" на пропаганду борьбы с вакцинацией от коронавируса.

По мнению парламентария, подобного рода призывы представителей религиозного сообщества "могут повлечь тяжелые последствия для здоровья граждан".

В разговоре с RT Бутина объяснила, что запрос она написала после обращения к ней "публициста Трофима Татаренкова", который является автором лоялистского телеграм-канала "Несоциальная сеть". Он сообщил ей, что православные радикалы "распространяют призывы к свержению государственного строя и ведут активную антигосударственную деятельность".


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